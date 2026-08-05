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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de agosto
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de agosto Godofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el miércoles 5 de agosto la temperatura rondará entre 68 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El miércoles 5 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 6 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 7 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 8 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 9 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 10 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 11 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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