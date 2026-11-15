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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 73%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 73%
  • Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

LA NACION
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