Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de noviembre al 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Noroeste

: 0 a 5 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California