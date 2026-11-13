Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sur

: 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 28%

: 28% Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California