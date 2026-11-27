El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 12,20 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Noreste

: 7 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California