Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 12,20 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Sursuroeste

: 2 a 9 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 37%

: 37% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California