Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSTEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 12,20 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 37%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California

LA NACION
Notas servicios clima
Más leídas
  1. Murió Juan Marcelo, figura de la música argentina y uno de los integrantes del exitoso dúo Juan y Juan
    1

    Murió Juan Marcelo, figura de la música argentina y uno de los integrantes del exitoso dúo Juan y Juan

  2. El distinguido actor clásico que representó como pocos en el arte lo mejor de dos mundos
    2

    Adiós a Patrick Stewart: el distinguido actor clásico que representó como pocos en el arte lo mejor de dos mundos

  3. Escándalo en PH: detuvieron las grabaciones por un fuerte cruce entre Santiago Maratea y China Ansa
    3

    Escándalo en PH: detuvieron las grabaciones por un fuerte cruce entre Santiago Maratea y China Ansa

  4. Los polos del fútbol: River levantó la voz, Estudiantes no tuvo voto y Tapia los remató con la pregunta-trampa
    4

    La pregunta de Tapia, el voto de River y el apoyo de Estudiantes en una pelea cada vez más abierta con la AFA