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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 12,20 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 37%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 37%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos
El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California
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