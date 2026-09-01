Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de septiembre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 1 de septiembre la temperatura rondará entre 55 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 13 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 7 a 13 mph, Oestesuroeste

: 7 a 13 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El martes 1 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 2 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 3 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 4 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

Labor Day 7 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.