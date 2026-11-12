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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 12,80 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 13 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 13 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El viernes 13 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 99%.
- A la noche, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 60%.
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