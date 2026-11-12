Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 12,80 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 13 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 3 a 13 mph, Sur

: 3 a 13 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El viernes 13 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 99%.

: 99%. A la noche, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: llovizna probable. Probabilidad de precipitación: 60%.