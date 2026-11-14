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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El domingo 15 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 17,80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 89%.
- A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: nublado y luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 23%.
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