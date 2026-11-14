Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Sur

: 6 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El domingo 15 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 17,80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: nublado y luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 23%.