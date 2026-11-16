Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de llovizna.

La probabilidad de precipitación de 50%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de llovizna.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Oeste

: 3 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 50%

: 50% Pronóstico: probabilidad de llovizna

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El martes 17 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,10 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de llovizna y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.