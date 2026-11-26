El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Norte

: 5 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El viernes 27 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: niebla en parches y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.