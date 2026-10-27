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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 27 de octubre la temperatura rondará entre 12,20 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 13 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 13 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

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