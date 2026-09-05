Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 56 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 13 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 5 a 13 mph, Oestesuroeste

: 5 a 13 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

Labor Day 7 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 16 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 8 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 23%.

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.