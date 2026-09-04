Pesca ilegal: el Gobierno sancionó a un nuevo buque extranjero por operar en la zona exclusiva argentina

Un día después de que Javier Milei reafirmara la soberanía sobre la islas Malvinas y estableciera una postura firme sobre la explotación ilegal de empresas extranjeras en territorio nacional, el Gobierno sancionó por pesca ilegal a un buque español y lo multó por casi $2.000 millones.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Prefectura Naval Argentina detectó una embarcación con “bandera extranjera” que operaba dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

El barco, de origen español, viajaba bajo el nombre de “Ferruco”. Debido a sus operaciones en una zona exclusiva de territorio argentino, el Gobierno multó a la empresa propietaria con un millón de Unidades de Pesca (UP), equivalentes a $1.844.000.000.

El Gobierno aplica tolerancia cero a la pesca ilegal y sanciona un nuevo buque extranjero Sagyp

“Se trata de la quinta embarcación en lo que va del año y marca el compromiso del Estado nacional con la defensa de los recursos de nuestro mar, en un trabajo conjunto de Armada y Prefectura Naval Argentina con la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca”, expresó la Secretaría de Agricultura mediante un comunicado.

“Tanto en este procedimiento como en las actuaciones previas realizadas en el marco de la legislación mencionada, se destaca la presencia de la Prefectura Naval Argentina y la tecnología de detección electrónica para poder hacer efectiva la aplicación de sanciones económicas”, agregó.

A su vez, resaltó que la medida se enmarca en una “política de tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, “reafirmando el compromiso del Estado argentino en la defensa de la soberanía sobre los recursos marinos y en la protección de la pesquería nacional”.

Más de $7000 millones recaudados

A fines de agosto, el Gobierno había informado que en lo que iba del año llevaba recaudado más de $5.000 millones en concepto de compensaciones por sanciones a buques que operaron de manera irregular en aguas argentinas.

De acuerdo al organismo, que depende del Ministerio de Economía, el monto se elevó a $5.381.374.680 hacia fines de mes pasado. Sumado a la multa que acaba de labrar al buque español, la cifra asciende a los $7.225.374.680.

Buques pesqueros extranjeros, avistados dentro de la zona de exclusión marítima Argentina, en la milla 200 del océano Atlántico, a la altura de Puerto Madryn Aníbal Greco - La Nación

De acuerdo con la información oficial, la sanción previa fue aplicada al buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, por encontrarse operando dentro de la ZEEA.

La medida se tomó en cumplimiento de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.

Por las mismas razones, según indicó la Secretaría, también habían sido sancionadas las embarcaciones “Bao Feng” y “Bao Win”, ambas de bandera de Vanuatu, y “Coimbra”, de Portugal.