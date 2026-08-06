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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 6 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el jueves 6 de agosto la temperatura rondará entre 58 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El jueves 6 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 7 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 8 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 9 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 10 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 11 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 12 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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