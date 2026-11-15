Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 35%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 3 a 10 mph, Noroeste

: 3 a 10 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 35%

: 35% Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California