Saltar al contenido principal

Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 35%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia ligera.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 10 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 35%
  • Pronóstico: probabilidad de lluvia ligera

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

LA NACION
Notas servicios clima
  1. Una petición con casi 90.000 firmas exige que Jensen Huang vuelva a ser el CEO de Nvidia
    1

    Con el apoyo de Elon Musk, una petición con casi 90.000 firmas exige que Jensen Huang vuelva a ser el CEO de Nvidia

  2. Lejos de Jorge Macri, la UCR porteña apuesta a tener un candidato propio en la Capital y explora alianzas
    2

    Lejos de Jorge Macri, la UCR porteña apuesta a tener candidato a jefe de gobierno y explora alianzas rumbo a 2027

  3. El actor de las mil risas que lo perdió todo: la muerte de su hijo, las deudas de sus amigos y el final en un geriátrico
    3

    Su hijo murió, sus amigos nunca le devolvieron el dinero prestado y quedó en bancarrota: el actor de las mil risas que terminó en un geriátrico

  4. Una mujer quiso proteger su auto del granizo durante un temporal, fue arrastrada por el agua y murió
    4

    Una mujer quiso proteger su auto del granizo durante el temporal en Catamarca, fue arrastrada por el agua y murió