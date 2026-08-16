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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 17 de agosto al 21 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 17 de agosto la temperatura rondará entre 57 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 15 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 15 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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