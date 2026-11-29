El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre 13,30 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad alta de lluvia leve.

La probabilidad de precipitación de 56%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad alta de lluvia leve.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Suroeste

: 5 a 8 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 56%

: 56% Pronóstico: probabilidad alta de lluvia leve

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California