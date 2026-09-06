1
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 7 de septiembre al 11 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que labor day 7 de septiembre la temperatura rondará entre 56 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 12 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: niebla dispersa y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
Más leídas
- 2
La Justicia aún no le decomisó ni un peso a Cristina Kirchner, pero el Estado deberá pagarle US$10 millones a los abogados
- 3
Un experto en meteorología explicó por qué El Niño podría desatar un desastre natural comparable al del film El día después de mañana
- 4
Francisco Cerúndolo revirtió el partido ante Taylor Fritz y llegó a los octavos de final del US Open