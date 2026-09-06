Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 7 de septiembre al 11 de septiembre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que labor day 7 de septiembre la temperatura rondará entre 56 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 1 a 12 mph, Oestesuroeste

: 1 a 12 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: niebla dispersa y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

Labor Day 7 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 8 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.