Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 9 de noviembre al 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 12,80 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 2 a 8 mph, Nornoroeste

: 2 a 8 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California