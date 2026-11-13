Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 7,20 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en parches y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en parches y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Sur

: 2 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 11%

: 11% Pronóstico: neblina en parches y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San José, California