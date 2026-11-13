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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 7,20 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en parches y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 11%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en parches y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 11%
- Pronóstico: neblina en parches y luego mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en San José, California
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