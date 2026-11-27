El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 mph, Nornoreste

: 1 mph, Nornoreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San José, California