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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 mph. La dirección será Nornoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 mph, Nornoreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: parcialmente soleado