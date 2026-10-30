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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
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El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 8,30 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla en parches y luego baja probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla en parches y luego baja probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 6 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 24%
  • Pronóstico: niebla en parches y luego baja probabilidad de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en San José, California

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