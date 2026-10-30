Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 8,30 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla en parches y luego baja probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla en parches y luego baja probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Sursuroeste

: 1 a 6 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: niebla en parches y luego baja probabilidad de chubascos

El pronóstico para el fin de semana en San José, California