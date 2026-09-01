Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de septiembre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 1 de septiembre la temperatura rondará entre 57 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada, luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 13 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada, luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 2 a 13 mph, Oestenoroeste

: 2 a 13 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: niebla aislada, luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El martes 1 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 2 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 3 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 4 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

Labor Day 7 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.