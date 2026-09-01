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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 1 de septiembre la temperatura rondará entre 57 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada, luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 13 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada, luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 13 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: niebla aislada, luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 6%.
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
LA NACION
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