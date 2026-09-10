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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 10 de septiembre la temperatura rondará entre 63 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 13 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 13 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 21%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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