Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de septiembre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 10 de septiembre la temperatura rondará entre 63 y 89 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 13 mph, Suroeste

: 1 a 13 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.