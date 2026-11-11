Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que veterans day 11 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 26,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Nornoroeste

: 2 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 12 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 24,40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.