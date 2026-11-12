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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 10,60 y 24,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El viernes 13 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 97%.
- A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 46%.
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