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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 10,60 y 24,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El viernes 13 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 18 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 97%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de llovizna. Probabilidad de precipitación: 46%.
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