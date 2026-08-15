Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 57 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 10 mph, Nornoroeste

: 1 a 10 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: niebla aislada luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.