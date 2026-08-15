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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto Godofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 57 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 10 mph, Nornoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: niebla aislada luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 19 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 20 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 21 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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