Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de julio

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 16 de julio la temperatura rondará entre 60 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 3 a 12 mph, Oestenoroeste

: 3 a 12 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.