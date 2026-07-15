Bellingham cruzó al Colo Barco y lo golpeó en la cabeza tras la victoria de Argentina ante Inglaterra

Valentín “Colo” Barco vivió un tenso momento con Jude Bellingham tras la victoria de Argentina frente a Inglaterra. Es que el jugador de 21 años se abrazaba con sus compañeros de equipo cuando, de repente, el volante del Real Madrid se acercó y lo golpeó en la parte de atrás de la cabeza.

Barco se dio vuelta rápidamente con enojo y encaró al 10 de la selección de Inglaterra, listo para pelear. Por el momento se desconoce si hubo un cruce previo entre ellos, pero se cree que el enojo surgió por la derrota del conjunto de Thomas Tuchel.

Videos que se viralizaron en redes sociales mostraban a Bellingham solo, parado en el medio de la cancha, mientras algunos jugadores argentinos se acercaban a felicitarlo. Un grupo de suplentes y titulares se fundió en un abrazo justo frente al inglés. Barco se sumó unos segundos después, pero eso pareció ser excusa suficiente para Bellingham, que le dio un golpe.

Bellingham lamenta la eliminación de Inglaterra en manos de Argentina del Mundial 2026 Bradley Collyer - PA Wire DPA

Barco lo empujó y el volante se acercó todavía más. Ambos fueron separados por Nico Paz, y Barco lo miró al inglés mientras le hacía señas, preguntándole qué estaba haciendo. Sin embargo, la intervención del jugador del Como no fue suficiente, y Nicolás Otamendi tuvo que intervenir con mayor agresión. Corrió hacia ellos y empujó a Bellingham en forma de advertencia.

Tras ello, se involucraron muchos futbolistas de ambos seleccionados en la discusión. Algunos buscaban frenar la pelea, mientras que otros argentinos se enojaron ante la reacción del inglés. El cruce terminó poco después.

El golpe de Bellingham a Barco al final del partido

La selección argentina derrotó este miércoles 2-1 a Inglaterra tras un agónico partido. Desde el comienzo la albiceleste mostró una imagen diferente a sus partidos anteriores: presionó alto, recuperó rápido la pelota y dominó la posesión durante gran parte del primer tiempo.

Sin embargo, un error en la defensa generó el primer gol de Inglaterra. A los 54 minutos, Morgan Rogers envió un centro desde la derecha, Nahuel Molina perdió la marca en el segundo palo y Anthony Gordon apareció para empujar la pelota y establecer el 1-0.

La selección argentina festeja el triunfo frente a Inglaterra SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pero Argentina no se replegó y siguió presionando hasta encerrar al conjunto inglés en el área. La insistencia encontró premio a los 85 minutos. Tras un córner jugado rápido por Messi, Enzo Fernández recibió fuera del área y sacó un remate preciso que dejó sin posibilidades a Pickford para marcar el 1-1.

Luego, a los 91 minutos, luego de un remate al palo de Mac Allister, Messi volvió a ser decisivo con un centro con la derecha, y Lautaro Martínez apareció por detrás de todos para conectar de cabeza y decretar el 2-1.