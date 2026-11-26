El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que thanksgiving day 26 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Noroeste

: 1 a 5 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: áreas de niebla y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El viernes 27 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 19,40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.