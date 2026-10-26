Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 26 de octubre la temperatura rondará entre 9,40 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en áreas y luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 10 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en áreas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 10 mph, Nornoroeste

: 1 a 10 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina en áreas y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California