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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 27 de octubre la temperatura rondará entre 8,90 y 18,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 8 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 8 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado