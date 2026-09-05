Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 56 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 13 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 0 a 13 mph, Oestenoroeste

: 0 a 13 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: áreas de niebla y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

Labor Day 7 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El martes 8 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.