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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 56 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de niebla y luego soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 13 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de niebla y luego soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 13 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: áreas de niebla y luego soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
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