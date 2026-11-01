Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de noviembre al 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 6,70 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en áreas y luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en áreas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Noreste

: 0 a 5 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina en áreas y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California