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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 30 de noviembre al 30 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia leve.
La probabilidad de precipitación de 29%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia leve.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 29%
- Pronóstico: probabilidad de lluvia leve