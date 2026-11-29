El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia leve.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia leve.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sursuroeste

: 3 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 29%

: 29% Pronóstico: probabilidad de lluvia leve

El pronóstico para los próximos días en San José, California