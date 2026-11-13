Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 14,40 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Suroeste

: 0 a 5 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 33%

: 33% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Santa Ana, California