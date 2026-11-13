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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
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El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 14,40 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 33%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Santa Ana, California

LA NACION
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