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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaSTEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 15 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 76%
  • Pronóstico: chubascos

El pronóstico para el fin de semana en Santa Ana, California

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