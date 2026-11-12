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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 15,60 y 27,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Santa Ana
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California
El viernes 13 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 22,80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 80%.
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