Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el jueves 12 de noviembre la temperatura rondará entre 15,60 y 27,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sur

: 0 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

El viernes 13 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 22,80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 80%.