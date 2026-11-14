1
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Santa Ana
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California
El domingo 15 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 23,30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
Más leídas
- 2
Para más de 50.000 hectáreas: el PRO reclama por un proyecto que permite la siembra al costado de las rutas nacionales
- 3
Explosión en Remedios de Escalada: ordenaron trasladar a dos directivos de Metrogas
- 4
Fuerte apoyo de FOPEA y ADEPA a LA NACION tras la decisión de la AFA de negarle las acreditaciones para la selección