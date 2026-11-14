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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 8%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

El domingo 15 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 23,30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
LA NACION
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