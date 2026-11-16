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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.
La probabilidad de precipitación de 61%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.
El tiempo en la noche en Santa Ana
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 61%
- Pronóstico: chaparrones probables
El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California
El martes 17 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
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