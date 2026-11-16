Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 61%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Oeste

: 0 a 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 61%

: 61% Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

El martes 17 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.