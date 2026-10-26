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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 26 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 26 de octubre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el lunes 26 de octubre la temperatura rondará entre 15,60 y 27,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

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