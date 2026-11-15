Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 16 de noviembre al 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el lunes 16 de noviembre la temperatura rondará entre 13,30 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 51%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Noroeste

: 0 a 5 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 51%

: 51% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California