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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 27 de julio al 31 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el lunes 27 de julio la temperatura rondará entre 70 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Santa Ana
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 28 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 29 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 30 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 31 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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