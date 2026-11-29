El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: alta probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 65%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: alta probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sur

: 0 a 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 65%

: 65% Pronóstico: alta probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California