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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 30 de noviembre al 30 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el lunes 30 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: alta probabilidad de chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 65%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: alta probabilidad de chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en Santa Ana
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 65%
- Pronóstico: alta probabilidad de chaparrones de lluvia