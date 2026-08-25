Comienza la construcción en Disneyland Resort de un nuevo centro de transporte con miles de espacios para buses y autos

Disneyland Resort, en California, comenzará en otoño boreal de 2026 la construcción de un nuevo centro de transporte y estacionamiento en el sector este del complejo. La obra tendrá aproximadamente 6000 espacios para vehículos, entre otros detalles.

Cómo será el nuevo centro de transporte de Disneyland Resort con 6000 espacios de estacionamiento

El proyecto contempla la construcción de un nuevo centro de transporte y una estructura de estacionamiento en el lado este de Disneyland Resort, sobre una parte del actual estacionamiento utilizado por empleados, conocido como Manchester cast member parking lot.

Entre los proyectos futuros impulsados por esta infraestructura se destaca la expansión de Avengers Campus Disney

La infraestructura tendrá aproximadamente 6000 espacios para vehículos y estará acompañada por áreas específicas destinadas a distintos medios de transporte.

De acuerdo con el comunicado de Disneyland Resort, la nueva instalación contará con sectores dedicados para buses lanzadera, vehículos de transporte compartido y otros servicios de movilidad.

También incorporará controles de seguridad y un acceso vehicular específico desde Disney Way, una modificación pensada para distribuir de una manera diferente el ingreso y egreso de automóviles dentro del área del resort.

Fiona Ma anunció una iniciativa para crear una placa de vehículo especializada de Disneyland

La compañía explicó que este conjunto de mejoras constituye el primer paso de la siguiente fase de construcción del complejo. El objetivo es crear la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento futuro de Disneyland Resort y permitir que el destino pueda recibir una mayor cantidad de visitantes cuando comiencen a funcionar las nuevas atracciones y experiencias actualmente previstas.

El nuevo puente sobre Harbor Boulevard que cambiará el acceso a Disneyland Resort

El puente peatonal sobre Harbor Boulevard modificará el recorrido de llegada de los visitantes. En lugar de que el desplazamiento desde el estacionamiento hacia el complejo dependa únicamente de los cruces existentes, la nueva infraestructura incorporará una conexión peatonal específica.

También se trabaja en la transformación de Tomorrowland, con nuevas atracciones Disney

El diseño prevé que ese puente desembocará en una nueva explanada de acceso. Allí se desarrollará una experiencia de llegada completamente renovada, vinculada con las instalaciones de transporte y estacionamiento que estarán en construcción en el sector este.

La planificación también contempla mejoras relacionadas con la circulación de peatones, las calles y las intersecciones.

A medida que avancen las distintas etapas del proyecto, están previstas inversiones en puentes peatonales, carriles para bicicletas y otras instalaciones destinadas a mejorar tanto el desplazamiento vehicular como la seguridad de quienes circulan a pie.

DisneylandForward: las nuevas atracciones y obras que prepara Disney en Anaheim

El nuevo centro de transporte está vinculado directamente con DisneylandForward, el plan de desarrollo aprobado por el Ayuntamiento de Anaheim en 2024 y pensado como un marco de crecimiento para las próximas cuatro décadas.

La planificación también contempla el desarrollo inminente de una atracción inspirada en la película “Coco” y la futura creación de una experiencia inmersiva basada en “Avatar” Disney

El proyecto contempla nuevas atracciones, restaurantes, comercios y espacios de entretenimiento dentro de terrenos que Disney ya posee y opera, mientras que la nueva infraestructura del lado este aportará capacidad adicional de estacionamiento y transporte para acompañar ese crecimiento.

Según la información de KTLA 5, el acuerdo de DisneylandForward exige a Disney una inversión mínima de 1900 millones de dólares durante sus primeros diez años y permitirá reorganizar el desarrollo del resort en distintos sectores. Entre las obras y proyectos contemplados se encuentran:

La ampliación de Avengers Campus, que duplicará su tamaño con Avengers Infinity Defense y Stark Flight Lab, ambas previstas para 2028.

Una nueva atracción inspirada en “Coco”, cuya construcción ya comenzó en Disney California Adventure.

La transformación de Tomorrowland, con nuevas atracciones y espacios más abiertos.

Una futura experiencia inspirada en “Avatar: The Way of Water”, todavía en una etapa inicial de desarrollo.