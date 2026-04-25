Impacto en los precios de los parques de Disney: a cuánto suben las entradas y cuándo entra en vigor

Los precios para visitar Walt Disney World volverán a subir. De acuerdo con datos del calendario de reservas, la compañía ya refleja incrementos en los boletos de un día para 2027, especialmente en fechas de alta demanda.

Cuánto sube el precio de la entrada en Disney

Aunque no todos los días presentan el mismo costo, la tendencia al alza es evidente: Disney en Florida continúa ajustando sus tarifas hacia arriba en los periodos más concurridos.

Walt Disney World es uno de los lugares más visitados de Florida Gary Hershorn - Getty Images

Los datos del calendario muestran que el precio máximo de un boleto de un día alcanza hasta US$219 en fechas de alta demanda para visitants mayores de 10 años, según la página oficial del complejo.

En contraste, los días de menor demanda mantienen tarifas más accesibles, con precios desde US$149. En fechas de temporada intermedia, como fines de semana de agosto, el costo es de US$184.

Respecto a los precios por una entrada con validez de dos días, la cifra varía entre los US$307 y US$419.

Así luce Walt Disney World en Orlando, Florida TODD ANDERSON - NYTNS

El valor depende de la fecha que seleccionen los visitantes, ya que Disney mantiene un modelo de precios dinámicos para ofrecer entradas más económicas en días de baja afluencia, mientras eleva los precios en fechas con mayor concentración de visitantes.

Cuándo entra en vigor el aumento de precios de Disney

Los nuevos precios ya aparecen en el sistema de reservas para fechas disponibles hasta octubre de 2027, lo que indica que el aumento entra en vigor conforme se habilitan esos días en el calendario. Sin embargo, aún no se han publicado tarifas para temporadas clave como Navidad y Año Nuevo, que históricamente presentan los costos más altos, informó Local 10.

Qué parque de Disney es más caro y cuál conviene más

Dentro de Walt Disney World Resort, los precios cambian también por el parque. En días de alta afluencia, Magic Kingdom alcanzará el precio más alto en 2027, con boletos de hasta US$219; seguido por EPCOT con alrededor de US$214; Disney’s Hollywood Studios se ubica ligeramente por debajo con unos US$209, y Disney’s Animal Kingdom se mantiene como el más barato, incluso en temporada alta, con cerca de US$189, según Disney Tourist Blog.

Walt Disney World tiene una gran cantidad de atracciones Gregg Matthews - NYTNS

En el extremo opuesto, los precios más bajos prácticamente no cambian entre parques en 2027. Las entradas pueden encontrarse desde aproximadamente US$119 en Animal Kingdom, mientras que EPCOT arranca cerca de US$129, y tanto Hollywood Studios como Magic Kingdom desde US$139 en días de baja demanda.

En general, elegir el parque correcto puede representar un ahorro de hasta US$30 o más por persona en un solo día, especialmente si se evita el Magic Kingdom en fechas pico. No obstante, es importante aclarar que los precios de 2027 son dinámicos, por lo que quienes deseen conocer el valor exacto deberán ingresar sus fechas en el calendario oficial.