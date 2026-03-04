Walt Disney, creador de imperios: “La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer”

Walt Disney, pionero del largometraje animado y creador de personajes que marcaron la cultura popular, formuló una frase que se transformó en un lema sobre la iniciativa y la acción. El productor estadounidense, fundador de la compañía que lleva su apellido, expresó esa idea al hablar de sus primeros desafíos para poner en marcha sus proyectos.

Quién fue Walt Disney, el empresario que cambió la industria del entretenimiento

Según la enciclopedia Britannica, Walter Elias Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. Fue productor de cine y televisión, y se destacó como pionero del largometraje animado y creador de personajes como Mickey Mouse y Donald Duck.

Walt Disney ajustó su estrategia ante los bancos y comenzó a presentar planes a corto plazo Library of Congress

Era hijo de Elias Disney, carpintero y contratista, y de Flora Call, maestra de escuela pública. Durante su infancia vivió en una granja en Marceline, Missouri, experiencia que más tarde inspiró la Main Street de Disneyland. Desde pequeño mostró interés por el dibujo y estudió caricatura en Kansas City y luego en Chicago.

En 1919 regresó a Kansas City y trabajó como dibujante comercial. En 1922 fundó un pequeño estudio, pero en 1923 se declaró en bancarrota tras problemas con un distribuidor. Ese mismo año se trasladó a California junto a su hermano Roy y reanudó la producción en Hollywood.

Fundó la compañía que se convirtió en uno de los mayores conglomerados de entretenimiento Library of Congress

En 1928 presentó Steamboat Willie, el primer corto de Mickey Mouse con sonido sincronizado, que tuvo gran repercusión. En 1937 estrenó Snow White and the Seven Dwarfs, largometraje animado que consolidó el estudio. Luego produjo títulos como Pinocho, Fantasía, Dumbo y Bambi.

En 1955 inauguró Disneyland, el parque temático de California. Antes de su muerte, comenzó la construcción de Walt Disney World, en Florida. La empresa que fundó se transformó en uno de los mayores conglomerados de entretenimiento del mundo. Disney murió el 15 de diciembre de 1966 en Burbank, California.

Cuándo y en qué contexto dijo la frase Walt Disney

La expresión surgió en una entrevista con la columnista de Hollywood Hedda Hopper. Allí, Disney relató las dificultades que enfrentó para obtener crédito bancario en sus primeras iniciativas empresariales.

En ese marco explicó que necesitaba demostrar a los bancos que no era “un éxito artístico y un fracaso comercial”. Según la transcripción publicada en 1957, afirmó: “No tenía el dinero para poner esto en marcha, pero encontré que la forma de empezar era dejar de hablar y empezar a hacerlo”.

En la misma entrevista, Disney señaló que el dinero no era un fin en sí mismo, sino un medio para impulsar nuevas ideas. Explicó que las ganancias debían reinvertirse en proyectos futuros.

Walt Disney fue pionero del largometraje animado y creador de Mickey Mouse Library of Congress

Planteó que no podía invertir millones en nuevas atracciones si antes no generaba ingresos. Por eso ajustó su estrategia ante los bancos: dejó de hablar de planes a tres años y comenzó a presentar objetivos a un año para iniciar sus emprendimientos.

Preguntas y respuestas sobre Walt Disney

¿Cuándo nació Walt Disney?

Nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois.

¿Cuándo murió Walt Disney?

Murió el 15 de diciembre de 1966 en Burbank, California.

¿Cuántos años tenía cuando murió?

Tenía 65 años.

¿Quién fue Walt Disney?

Fue un productor estadounidense, pionero del cine animado, creador de Mickey Mouse y fundador de la compañía Disney.

¿Dónde está Walt Disney World?

Está ubicado cerca de Orlando, en el estado de Florida.

¿Cuándo abrió Walt Disney World?

Abrió en 1971, después de la muerte de Walt Disney.

¿Es cierto que Walt Disney está congelado?

No. Walt Disney no está congelado; fue cremado y sus cenizas están en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, en Glendale (California), explica PBS.

¿De qué murió Walt Disney?

Walt Disney murió por complicaciones de un cáncer de pulmón por tabaquismo crónico y la causa inmediata registrada fue “colapso circulatorio agudo”, según Los Angeles Times.