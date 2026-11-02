Cómo son los aviones militares C-130 que California desplegó para combatir incendios

Los C-130H Hércules que California incorporó para combatir incendios forestales son aviones de origen militar, transferidos desde la Guardia Costera y adaptados para descargar hasta 4000 galones (unos 15.000 litros) de retardante. Operados por CAL FIRE, cuentan con una unidad desplegada desde junio de 2026 en Ramona, condado de San Diego, para reforzar la respuesta en el sur del estado. En octubre se anunció un quinto aparato en Paso Robles, según el gobierno de Gavin Newsom.

Cómo son los C-130H y cuánto retardante pueden transportar

Fabricados por Lockheed Martin, estos aviones tienen cuatro motores turbohélice Allison T56-A-15, que producen 4300 caballos de fuerza cada uno. Según la ficha técnica de CAL FIRE, su envergadura alcanza los 133 pies —unos 40,5 metros— y su velocidad máxima operativa es de 368 millas por hora, aproximadamente 592 kilómetros por hora, consigna AerialFire.

Operados por CAL FIRE, los C-130H cuentan con una unidad desplegada desde junio de 2026 en Ramona, condado de San Diego https://www.gov.ca.gov/

La tripulación está integrada por un piloto, un copiloto y un ingeniero de vuelo. Cada aeronave puede transportar 4000 galones estadounidenses de retardante de larga duración, equivalentes a unos 15.140 litros, para apoyar el ataque inicial contra incendios de vegetación.

Otro dato relevante para entender su operación es la diferencia de alcance según la carga. CAL FIRE informa una autonomía de recorrido de 800 millas con carga y de 3000 millas sin ella; también consigna una duración de vuelo de hasta ocho horas. Esas especificaciones describen capacidades distintas y deben leerse por separado al evaluar su despliegue.

Dónde operan los Hércules destinados al sur de California

El cuarto C-130H de la flota entró en servicio en el aeropuerto de Ramona, según anunció el gobierno estatal, el 4 de junio de 2026. Su incorporación coincidió con la apertura de una base de operaciones con helicópteros Sikorsky S70i Fire Hawk, también destinada a reforzar la respuesta en el condado de San Diego.

La ubicación permite sumar capacidad de descarga en el sur de California y conservar disponibilidad para otras misiones dentro del estado. Según el comunicado oficial, Ramona fue establecida en 1957 y es la base de ataque aéreo más antigua del sistema del departamento.

El mensaje de Gavin Newsom desplegó recursos extra para hacer frente a los incendios y desastres naturales en California AP

La quinta aeronave fue anunciada el 21 de octubre y quedó destinada a Paso Robles, en el condado de San Luis Obispo, informó AerialFire. Esa instalación pertenece a la Costa Central: el aparato apoyará la respuesta inicial regional y podrá recibir asignaciones en otras zonas de California. Con esa incorporación, quedan dos unidades para completar la flota prevista de siete.

Qué diferencia a estos aviones de los C-130 militares de apoyo

Los aparatos de CAL FIRE son propiedad estatal. California obtuvo autorización para adquirirlos en 2018 y la transferencia desde la Guardia Costera quedó autorizada mediante legislación federal en diciembre de 2023; el primero entró en servicio el 26 de agosto de 2024, según el comunicado oficial del gobernador Newsom.

La tripulación de los C-130 está integrada por un piloto, un copiloto y un ingeniero de vuelo https://www.gov.ca.gov/

Existe además un recurso militar diferente: los C-130 equipados temporalmente con el sistema modular MAFFS. Según CAL FIRE, esos equipos transportan 3000 galones de retardante y refuerzan las operaciones cuando los aviones contratados están completamente ocupados o carecen de disponibilidad inmediata.

La diferencia también es operativa: los MAFFS requieren una aeronave guía para efectuar descargas y suelen intervenir en incidentes de ataque extendido. Los Hércules estatales están destinados al ataque inicial, mientras California avanza hacia la puesta en servicio de las siete unidades transferidas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.