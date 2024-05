Compró una propiedad en California y cuando la vio se enteró de que estaba bajo el agua: “No es broma”

Escuchar

Una persona compró una propiedad en California mediante una subasta sin saber que la vivienda se encontraba bajo el agua, por lo que se llevó una desagradable sorpresa cuando fue a ver su reciente adquisición. Se trata un terreno de grandes proporciones ubicado sobre una laguna y, para poder construir en el lugar, se necesitan varios permisos por parte del estado. El hombre volvió a lanzarlo al mercado inmobiliario por un valor de 400 mil dólares.

La agente de bienes raíces April Jones le confirmó al medio ABC News que una persona compró una propiedad en la laguna ubicada en el 610 Grand de Alameda, California. “Uno de los vecinos me contactó y me dijo: ‘¿Esto es una broma?’ Y le dije que no, que no era una broma. Alguien la compró y ahora es dueña”, contó.

Justo detrás del puente, sobre la laguna, comienza la propiedad que compró una persona en California User

Según detalló, el hombre es un pastor de San Lorenzo, en el condado californiano de Alameda, quien adquirió el terreno de más de 900 metros cuadrados en una puja en marzo de 2023. Su idea era conseguir un lugar para remodelar. Decidió elegir esa vivienda porque la vio 300 mil dólares por debajo del precio de mercado, aunque no se percató de las características particulares.

Tras descubrir la verdad, el comprador volvió a lanzar el lote al mercado inmobiliario con precio de US$400 mil y hace unos 300 días que sigue se encuentra en venta. El sitio Redfin indica que las casas en Alameda reciben una media de cinco ofertas y se venden en unos 15 días. El valor promedio de un hogar fue de 1,3 millones durante marzo de 2024, un 7,6% más que en 2023. En caso de conseguir los permisos necesarios para edificar en la laguna, se podría conseguir una gran rentabilidad.

El lote sobre la laguna se puso a la venta hace más de 300 días luego de que alguien lo compre sin notar dónde estaba User - https://www.redfin.com/

El terreno en una laguna de California fue propiedad de un empresario que nunca avanzó con la construcción

Según informa Alameda Magazine, originalmente el lote era un estero de la Bahía de San Francisco y formaba parte de una única propiedad de Arthur Cleveland Oppenheimer, un magnate del procesamiento de frutas. El terreno era amplio y se extendía hasta el 650 y el 700 de Grand Street, donde hoy allí se ubican dos casas.

A fines de la década de 1950, Utah Construction rellenó las tierras costeras de Alameda para crear South Shore y se dividió en tres grandes propiedades: el 650 y el 700 fueron de una familia de apellido Seibert y la restante, de los Oppenheimer. Estos últimos, dueños del 610 que ahora es solo agua, retuvieron el lote hasta 2015. Sin embargo, desde entonces hasta 2022, no se pagaron los impuestos correspondientes, por lo que el organismo recaudador de impuestos del condado la ofreció en una subasta.

El resto del lote se edificó con los años, sólo queda el 610 a la venta y se encuentra en el agua User - Google Maps

Los especialistas dicen que una casa allí puede valer millones de dólares

April Jones confirmó que quien adquiera el terreno y construya puede vender una casa por varios millones de dólares. Sin embargo, primero deberá obtener una serie de permisos especiales antes de edificar. En ese sentido, se deben comprobar detalles como qué tipo de cimientos hay en el fondo de la laguna y tener en cuenta el aumento del nivel del mar.

“Esto es único para mí. Es la primera vez que me encuentro con algo como esto. He tenido algunas propiedades inusuales en mi carrera, pero esta es la primera vez. El área de la laguna es hermosa. Es pacífica. Es muy silenciosa. Es como tener tu propio pequeño oasis”, dijo Jones a los medios.

